Поликлиники на 500 посещений строят в трех районах Алматы
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В трех микрорайонах Алматы продолжается строительство объектов здравоохранения. Новые медицинские учреждения позволят увеличить доступность первичной медицинской помощи для жителей города.
Какие медобъекты появятся
В микрорайонах Курамыс и Шугыла возводят две поликлиники, каждая из которых рассчитана на 500 посещений в смену. Также в микрорайоне Акжар строится семейно-врачебная амбулатория на 200 посещений в смену.
В поликлинике Курамыс продолжаются строительные работы. На объекте выполняют отделку помещений и фасада, монтируют инженерные системы и металлоконструкции. Ввести медучреждение в эксплуатацию планируется в конце 2026 года.
Когда завершат строительство
В микрорайоне Шугыла строительство поликлиники идет полным ходом. Рабочие выполняют монолитные работы, возводят стены, устанавливают кровлю и прокладывают инженерные сети. Завершение строительства запланировано на осень 2026 года.
В Акжаре продолжается строительство семейно-врачебной амбулатории, которая будет обслуживать жителей микрорайона.
Кроме того, в Алматы идет реконструкция городской клинической больницы №7. Работы планируют завершить весной 2027 года.
Новые медицинские объекты призваны улучшить качество и доступность медицинской помощи для жителей города.
Ранее сообщалось, что в Семее продолжается обновление ключевой инфраструктуры в рамках комплексного развития города. Одним из главных направлений остается модернизация системы теплоснабжения, которая имеет большое значение для стабильного прохождения отопительного сезона и обеспечения жителей качественными коммунальными услугами.
В последние годы в городе реализуется ряд проектов по ремонту и обновлению теплоисточников и тепловых сетей. Работы направлены на снижение уровня износа оборудования, повышение надежности теплоснабжения и создание условий для бесперебойной подачи тепла в жилые дома, социальные объекты и предприятия.
Параллельно в Семее активно развивается жилищное строительство. В новых микрорайонах возводятся многоквартирные дома, расширяется жилой фонд, создаются условия для обеспечения жителей современным и комфортным жильем.
Вопросы развития коммунальной инфраструктуры и строительства находятся на особом контроле государственных органов. Реализация запланированных проектов позволит не только повысить качество городской среды, но и обеспечить устойчивое развитие Семея в долгосрочной перспективе.
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