  Политическая модернизация в Казахстане продолжается - Ерлан Карин

Государственный советник Ерлан Карин заявил, что политическая модернизация в Казахстане продолжается поэтапно

Работа по реализации ключевых положений новой Конституции Казахстана проводится поэтапно. Об этом заявил государственный советник Ерлан Карин, передает BAQ.KZ.

В рамках политической модернизации страны сегодня на совместном заседании палат Парламент Республики Казахстан депутаты рассмотрели в первом чтении три законопроекта.

На заседании были представлены:

  1. новая редакция Конституционного закона "О Президенте Республики Казахстан", включающая 8 глав и 43 статьи;
  2. новая редакция Конституционного закона "О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов", состоящая из 12 глав и 60 статей;
  3. проект закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон “О выборах в Республике Казахстан”".

Карин о политических реформах

Как отметил Ерлан Карин, предлагаемые изменения направлены на адаптацию действующего законодательства к новой Конституции и дальнейшее обновление политической системы страны.

"Цель предлагаемых изменений - адаптация действующего законодательства к новой Конституции, институциональное обновление государственной и политической модели, а также формирование системной правовой основы для продолжения политической модернизации", - написал Карин.

По его словам, процесс гармонизации законодательства и предстоящие выборы в Курултай свидетельствуют о начале нового этапа развития страны.

"Процесс гармонизации законодательства и предстоящие выборы в Курултай подтверждают начало нового этапа развития страны, основанного на конституционных принципах и ценностях Справедливого Казахстана", - подчеркнул государственный советник.

