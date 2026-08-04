Сотрудников полиции города Уральска отметили за профессионализм и мужество при задержании подозреваемого в разбойном нападении.

Ведомственные награды им вручил начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области Арман Оразалиев.

За что их наградили

Нагрудные знаки «Қазақстан полициясына 30 жыл» получили капитан полиции Еркебулан Жумакашев и старшина полиции Берик Лукпанов.

Руководство департамента отметило их оперативность, внимательность и вклад в обеспечение безопасности граждан.

Как произошло нападение

Инцидент произошел 31 июля в одном из магазинов Уральска.

Мужчина в маске, угрожая продавцу ножом, забрал деньги из кассы и скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции быстро установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

В результате происшествия никто не пострадал.

Что отметили в полиции

Во время церемонии награждения глава областного департамента полиции поблагодарил сотрудников за добросовестную службу, мужество и профессиональные действия при раскрытии преступления.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области правоохранители неоднократно раскрывали преступления благодаря использованию камер видеонаблюдения и цифровых систем анализа данных.

В одном из случаев сотрудники полиции установили подозреваемых в разбойном нападении после изучения записей с камер, которые помогли восстановить маршрут передвижения злоумышленников и установить их личности.

В МВД отмечают, что развитие системы видеонаблюдения и работа Центров оперативного управления позволяют быстрее реагировать на сообщения о преступлениях, координировать действия нарядов и повышать эффективность раскрытия правонарушений.

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