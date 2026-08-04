Полицейских из Уральска наградили за задержание вооруженного подозреваемого
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Сотрудников полиции города Уральска отметили за профессионализм и мужество при задержании подозреваемого в разбойном нападении.
Ведомственные награды им вручил начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области Арман Оразалиев.
За что их наградили
Нагрудные знаки «Қазақстан полициясына 30 жыл» получили капитан полиции Еркебулан Жумакашев и старшина полиции Берик Лукпанов.
Руководство департамента отметило их оперативность, внимательность и вклад в обеспечение безопасности граждан.
Как произошло нападение
Инцидент произошел 31 июля в одном из магазинов Уральска.
Мужчина в маске, угрожая продавцу ножом, забрал деньги из кассы и скрылся с места происшествия.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции быстро установили местонахождение подозреваемого и задержали его.
В результате происшествия никто не пострадал.
Что отметили в полиции
Во время церемонии награждения глава областного департамента полиции поблагодарил сотрудников за добросовестную службу, мужество и профессиональные действия при раскрытии преступления.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области правоохранители неоднократно раскрывали преступления благодаря использованию камер видеонаблюдения и цифровых систем анализа данных.
В одном из случаев сотрудники полиции установили подозреваемых в разбойном нападении после изучения записей с камер, которые помогли восстановить маршрут передвижения злоумышленников и установить их личности.
В МВД отмечают, что развитие системы видеонаблюдения и работа Центров оперативного управления позволяют быстрее реагировать на сообщения о преступлениях, координировать действия нарядов и повышать эффективность раскрытия правонарушений.
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