Эколог заявил о неполных замерах после взрыва на "Казцинке"

5 мая 2026 года в 08:17 на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе ТОО "Казцинк" произошла авария в цехе пылеулавливания. Общественный эколог, член Общественного совета Азамат Аяйбергенов в беседе с корреспондентом BAQ.KZ заявил о неполноте опубликованных экологических замеров и поставил ряд вопросов к госорганам и предприятию.

По информации Департамента экологии ВКО и РГП "Казгидромет", после аварии зафиксированы превышения ПДК по сероводороду, оксиду углерода и диоксиду азота.

"Цех пылеулавливания улавливает пыль - твердые частицы. Согласно экологическому разрешению № KZ03VCZ14494562, выданному Министерством экологии РК 19 августа 2025 года, возможно он должен был улавливать свинец, мышьяк, ртуть, кадмий, цинк, сурьму, хром шестивалентный, селен, медь, марганец, никель – десятки наименований. Все эти вещества относятся к I и II классу опасности и выбрасываются в виде аэрозольных частиц и пыли. Получается, государственные органы замерили газы, а по тяжелым металлам замеров либо нет, либо они не опубликованы", – заявил Азамат Аяйбергенов.

Более 50 веществ против 10 замеров

По его словам, в СМИ сообщалось о проведении замеров лишь по 10 загрязняющим веществам, тогда как в экологическом разрешении предприятия указано более 50.

"Почему в опубликованных результатах отсутствуют данные по свинцу, мышьяку, ртути, кадмию, цинку, сурьме, селену, хрому шестивалентному и другим веществам? Проводился ли отбор проб аэрозолей в момент аварии и в первые часы после нее методами, способными определить концентрацию тяжелых металлов? Если проводился – где результаты и когда они будут опубликованы? Какие меры приняты для информирования жителей о составе выбросов и мерах защиты? Будет ли проведен мониторинг почвы, воды и воздуха в радиусе 5 км?" – задается вопросом спикер.

Риски долгосрочного загрязнения

Эколог подчеркнул, что тяжелые металлы представляют особую опасность из-за своей устойчивости в окружающей среде.

"Твердые частицы тяжелых металлов оседают на почву, снег, крыши домов, детские площадки, тротуары, песочницы – и остаются там годами", – отметил он.

Поручение Президента и его исполнение

Аяйбергенов напомнил о поручении, озвученном в Послании народу Казахстана 1 сентября 2023 года.

"Все чаще фиксируются травматизм и гибель работников на производстве. Правительству необходимо принять решительные меры для улучшения технологического и экологического состояния, системы охраны здоровья на предприятиях. Крупнейшие промышленные производства должны проходить технологический и экологический аудит каждые пять лет. Это условие относится и к инфраструктурным предприятиям", – заявил тогда Касым-Жомарт Токаев.

По оценке эколога, поручение остается неисполненным, а произошедшая авария это подтверждает.

Последствия и требования

"Цех, который должен был защищать город от тяжелых металлов, взорвался. Двое погибли, пятеро в больнице. Население до сих пор не знает, чем оно дышало и что осело на огородах, балконах и детских площадках", – подчеркнул эколог.

Он считает необходимым:

"Незамедлительно опубликовать полный протокол замеров по всем более чем 50 загрязняющим веществам. Провести внеочередной независимый экологический и технологический аудит с привлечением международных экспертов. Организовать комплексный мониторинг почвы, воздуха и воды в радиусе 5 км от площадки на содержание тяжелых металлов", – заявил Азамат Аяйбергенов.

Окончательная картина загрязнения после аварии и ее последствия для здоровья населения остаются нераскрытыми.

Что произошло ранее

Ранее на территории одного из предприятий в Усть-Каменогорске произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, инцидент случился в цехе пылеулавливания - взорвалась газовоздушная смесь.

В результате происшествия произошло частичное обрушение конструкций.

На месте работают подразделения спасателей, ведутся аварийно-спасательные работы.

Позже стало известно, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, медики продолжают оказывать помощь.

Также по факту происшествия поручения дал Олжас Бектенов, заявив, что ситуация находится на личном контроле.