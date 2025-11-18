После трагического пожара в Жетысайском районе Туркестанской области в больницах остаются трое пострадавших — двое взрослых и один ребёнок, передает BAQ.KZ.

Всех их доставили в реанимацию. Состояние пациентов тяжелое, но стабильное.

Врачи проводят интенсивную терапию, круглосуточно за ними следят профильные специалисты.

По линии экстренной медицины развернут усиленный режим работы. В областные учреждения здравоохранения направлены дополнительные специалисты, организована необходимая медикаментозная и психологическая поддержка.

Напомним, сегодня ранним утром на пульт 101 ДЧС поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас, Жетысайского района.

По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнём полностью охвачен жилой дом. Внутри обнаружены 12 погибших, включая 9 детей.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акиму региона оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

По поручению Главы государства создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в частном доме в селе Алгабас.

Также возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Позже детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала пожар в селе Алгабас. Она сообщила, что психологи и региональный омбудсмен выехали на место трагедии.