В Павлодарской области врачи сообщили о состоянии участников трагедии, произошедшей 30 июля, когда женщина выбросила из окна двух своих детей, а затем прыгнула сама, передает BAQ.KZ.

По информации регионального управления здравоохранения, мать в настоящее время находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии. Медики провели операции по поводу переломов пяточных костей и правой плечевой кости. Пациентка в сознании, но остаётся под круглосуточным наблюдением.

Старший ребёнок, мальчик 2017 года рождения, выписан из больницы с положительной динамикой. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. На протяжении месяца ему предстоит соблюдать строгий постельный режим, а в течение года проходить реабилитацию в специализированном центре по месту жительства.

Напомним, в результате происшествия младший ребёнок, полутора лет, скончался через несколько дней в больнице, несмотря на усилия врачей. По факту возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и доведении до самоубийства.

Следствие установило, что женщина ранее состояла на учёте в специализированном медицинском учреждении. Обстоятельства и мотивы трагедии продолжают выясняться.