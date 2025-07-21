Антон Кистанов, врач-хирург из Костаная, пострадавший в результате нападения пациента, переведен из реанимации в отделение неврологии Национального координационного центра экстренной медицины в Астане, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минздраве, состояние пациента улучшилось — он в сознании, контактен и ориентирован.

Кистанов поступил в стационар 18 июля бортом санитарной авиации. Диагноз: тяжёлая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субдуральное кровоизлияние, перелом затылочной кости с переходом на основание черепа. По заключению консилиума врачей, проводится медикаментозное лечение, принято решение о консервативной тактике.

Нападение произошло в приёмном покое, сразу после того, как хирург провёл сложную операцию. Один из пациентов внезапно проявил агрессию и ударил врача. Медик потерял сознание и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Напавшего на врача в Костанае мужчину арестовали на два месяца.

В связи с этим инцидентом министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила о срочном введении круглосуточных полицейских постов в приёмных отделениях ургентных стационаров, детских и перинатальных центров. Также в сентябре в Парламент планируется внести изменения в законодательство об ужесточении наказания за насилие в отношении медработников.

Дополнительно в медицинских организациях внедрят системы видеонаблюдения, тревожные кнопки и видеожетоны для сотрудников скорой помощи.