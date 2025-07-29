После крупного пожара в торговом доме "Биг Шанхай" в Астане руководство рынка эксклюзивно для BAQ.KZ подробно рассказало о числе пострадавших предпринимателей, мерах временной поддержки и планах по восстановлению торговли. Подробнее – в нашем материале.

Напомним, ранее мы писали, что пострадавшие бизнесмены до сих пор не получили помощи. После этого редакция BAQ.KZ обратилась за официальным комментарием в администрацию рынка.

Спустя неделю мы получили ответы. Как сообщили в администрации, на сегодняшний день за помощью обратились сотни предпринимателей.

"На сегодняшний день в администрацию рынка обратились 300 предпринимателей, которые занимали 262 стационарных торговых площадей, включая владельцев микробизнеса (банкоматы, массажные кресла, терминалы, островки и др.). Работы по определению размера ущерба в результате пожара продолжаются и еще не завершены", – отметили в "Биг Шанхай".

При этом в руководстве подчеркнули, что с первого дня находятся на месте происшествия и работают с арендаторами напрямую. По их словам, ключевая задача – предоставить пострадавшим предпринимателям возможность продолжать работать.

"На сегодняшний день мы разместили 100% предпринимателей, занимающихся продажей продуктов питания, а также тех, кто работал в мясном павильоне, на торговых площадях, предоставленных на соседнем рынке "Ордабазар", – пояснили они.

Для крупных предпринимателей торговые места предоставлены в свободных помещениях, а также за счёт сокращения действующих площадей.

"Дополнительно на территории рынка "Ордабазар" установлено 142 торговых контейнера, общее количество предоставленных торговых площадей составляет около 7 000 квадратных метров", – сообщили в администрации.

Администрация подчеркнула, что пострадавшим торговые площади предоставят без арендной платы сроком на один год.

"Торговые площади, обеспеченные администрацией рынка пострадавшим предпринимателям, предоставляются на безвозмездной основе сроком до 1 года. Вопросы, связанные с налоговыми каникулами, не входят в нашу компетенцию, так как они регулируются государством", – пояснили в руководстве.

Что касается долгосрочных решений, в "Биг Шанхай" рассчитывают завершить модернизацию здания до конца года.

"Временное размещение предпринимателей предусмотрено на соседнем рынке "Ордабазар", а также в специально установленных торговых контейнерах. Планируется, что к концу текущего года будет завершена реконструкция здания торгового рынка "Шанхай" в рамках реализации программы "Модернизация рынков", расположенная по адресу: шоссе Алаш, 32", – добавили в администрации.

Напоним, в столице произошёл крупный пожар в одном из зданий торгового дома "BIG Шанхай", расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. По данным МЧС РК, возгорание было полностью ликвидировано на площади 30 113 квадратных метров. Во время тушения пострадали три сотрудника Департамента по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время причины пожара выясняются.