Химический завод загорелся в Китае: жителей эвакуировали из-за выброса
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Более 1200 человек эвакуировали после пожара на химическом заводе в Китае.
Что произошло
На химическом заводе в городе Куньмин провинции Юньнань на юго-западе Китая произошел пожар. После происшествия из-за выброса раздражающих веществ в воздух власти эвакуировали более 1200 человек.
Возгорание началось во время погрузки желтого фосфора на предприятии Yunnan Haoming fine phosphorus chemical company в районе Цзиньнин.
Удалось ли потушить пожар
Пожарные ликвидировали возгорание во вторник вечером – в 22:07.
По данным местных властей, информации о погибших и пострадавших нет.
Опасен ли выброс
В результате пожара загорелся желтый фосфор. Дым и пыль, образовавшиеся при горении, временно ухудшили качество воздуха в близлежащих районах.
Специалисты отмечают, что такие пары могут вызывать раздражение глаз, носа и дыхательных путей.
Что происходит на заводе сейчас
После аварии предприятие приостановило производство и работу.
Власти проводят экологический мониторинг и оценивают последствия происшествия. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее 28 человек погибли при пожаре на предприятии в Китае.
В городе Цзиньцзян провинции Фуцзянь на востоке Китая произошёл пожар на обувной фабрике.
Возгорание произошло в четверг. Причины пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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