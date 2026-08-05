Более 1200 человек эвакуировали после пожара на химическом заводе в Китае.

Что произошло

На химическом заводе в городе Куньмин провинции Юньнань на юго-западе Китая произошел пожар. После происшествия из-за выброса раздражающих веществ в воздух власти эвакуировали более 1200 человек.

Возгорание началось во время погрузки желтого фосфора на предприятии Yunnan Haoming fine phosphorus chemical company в районе Цзиньнин.

Удалось ли потушить пожар

Пожарные ликвидировали возгорание во вторник вечером – в 22:07.

По данным местных властей, информации о погибших и пострадавших нет.

Опасен ли выброс

В результате пожара загорелся желтый фосфор. Дым и пыль, образовавшиеся при горении, временно ухудшили качество воздуха в близлежащих районах.

Специалисты отмечают, что такие пары могут вызывать раздражение глаз, носа и дыхательных путей.

Что происходит на заводе сейчас

После аварии предприятие приостановило производство и работу.

Власти проводят экологический мониторинг и оценивают последствия происшествия. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее 28 человек погибли при пожаре на предприятии в Китае.

В городе Цзиньцзян провинции Фуцзянь на востоке Китая произошёл пожар на обувной фабрике.

Возгорание произошло в четверг. Причины пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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