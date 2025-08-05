Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев прокомментировал ситуацию с крупным пожаром в столичном в торговом доме "BIG Шанхай". По его словам, в результате возгорания пострадали более 300 продавцов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Такое печальное событие произошло. Более 300 продавцов пострадало. Там не только мы вовлечены. Понятно, идут следственные мероприятия, причины определяются. В зависимости от этих причин определится гражданско-правовая ответственность, в том числе уголовная ответственность лиц, причинивших и виновных в произошедшем", – заявил министр.

Он подчеркнул, что в конце августа в Казахстане вступают в силу новые нормы закона о противопожарной безопасности, которые могут изменить подход к защите бизнеса в таких ситуациях.

"Я могу сказать о том, что буквально в конце августа вступает в силу нормы закона о противопожарной безопасности, где в качестве обязательной появится требование о страховании гражданско-правовой ответственности от произошедшего. Если бы участники были застрахованы, то они могли бы рассчитывать на больший объем компенсации с учетом страхового вознаграждения. Поэтому это очень важный элемент, новелла, которая вступит в силу. Она обязывает осуществлять страхование гражданско-правовой ответственности имущества участников, которые осуществляют торговлю на крупных торговых объектах", – отметил Шаккалиев.

По его словам, сейчас идет подсчет суммы ущерба.

Напомним, в ночь на 18 июля в Астане вспыхнул крупный пожар в торговом доме "BIG Шанхай". В ходе тушения пострадали трое сотрудников ДЧС, один из них был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга. Двоим другим оказали помощь на месте, после чего отпустили домой.

Торговцы, понёсшие убытки в результате пожара, заявили, что до сих пор не получили никакой помощи. По их словам, руководство рынка с ними не связывалось.