В ходе судебного процесса по делу Перизат Кайрат свои показания дала дизайнер и предприниматель Жанерке Елжанова. Она подробно рассказала, как в 2023–2024 годах сотрудничала с подсудимой: продавала ей квартиру, выполняла ремонтные работы и получала от Кайрат переводы — как с личных счетов, так и со счетов фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", передаёт BAQ.KZ.

Покупка квартиры за 86 миллионов

По словам Елжановой, в декабре 2023 года она продала Перизат Кайрат квартиру в жилом комплексе Sensata Plaza за 86 миллионов тенге. Сделка проходила в офисе застройщика, деньги поступили на счёт Елжановой. При этом часть суммы — 49 миллионов — была указана в официальных документах, а оставшаяся часть, по словам свидетельницы, шла на ремонт и мебель.

"Они просили оформить квартиру на другого человека — Данила Шпайла. Документы оформляли с её мамой. Часть суммы поступила через ИП, часть — как пополнение на карту", — уточнила она.

Ремонты, дизайн и переводы с фонда

После сделки Кайрат обратилась к Елжановой с заказом на ремонт нежилого помещения по улице Бейбитшилик, дизайн коттеджа в "Villa Village" и магазина в Талант Тауэрс. Общая сумма работ составила порядка 25 миллионов тенге. Часть переводов поступала от имени фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", часть — наличными.

"Мы составляли договор, но некоторые бумаги она так и не подписала. Тем не менее деньги приходили — и со счёта фонда, и лично. Также я вернула ей долг в 15 миллионов наличными, как и обещала", — рассказала свидетельница.

Обустройство коттеджа и магазинов

Свидетель подтвердила, что участвовала в комплектации коттеджа на 400 квадратных метров — подбирала сантехнику, мебель, керамогранит, согласовывала закупки.

"Кайрат сама ездила по магазинам, сама оплачивала — в том числе наличными. Мы заказывали корпусную мебель на 25 миллионов тенге, деньги передавались напрямую", — заявила Елжанова.

О переводе средств с фонда

По словам Елжановой, часть средств за ремонт поступала с фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030", в том числе за работы в офисе организации. Она пояснила, что не подозревала в этом нарушений:

"Я делала для них офис, поэтому подумала, что это нормально — получать оплату со счёта фонда", — отметила она.

Свидетель подтвердила свои показания

На вопрос суда, поддерживает ли она данные ранее показания в рамках досудебного следствия, Елжанова ответила утвердительно. Вопросы со стороны защиты и других участников процесса были уточняющего характера.

Судебный процесс продолжается. В суде выступил потерпевший Олжас Садык — блогер, видеограф и один из тех, кто собрал значительную сумму пожертвований якобы для помощи жителям сектора Газа. На заседании он подробно рассказал, как организовал сбор средств, почему выбрал фонд подсудимой и как прошла их совместная поездка в ОАЭ.

Напомним, также сегодня в суде выступил свидетель Асхат Нурмашев — президент благотворительного фонда "Асар-Уме". Он рассказал о причинах перевода 200 миллионов тенге на счёт фонда "BizBirgemiz Qazaqstan 2030". Также он ответил на вопросы о поездках, деньгах и доверии к Перизат Кайрат.

Ранее на суде предприниматель Молдир Суюншали заявила в суде, что перевела 10 млн тенге на счёт фонда Перизат Кайрат после участия в благотворительном аукционе, поверив в обещания о строительстве реабилитационного центра. Позже она узнала из новостей, что проект оказался фиктивным, и подала гражданский иск.

Напомним, Перизат Кайрат и её мать Гайни Аллашбаева обвиняются в хищении крупных сумм, собранных якобы на благотворительные цели. По версии следствия, они обманом привлекали пожертвования, используя фиктивный имидж и вовлекая в мероприятия известных личностей, включая детей с инвалидностью, а также вручали благодарственные письма от имени политиков. Суммы расходовались на личные нужды, включая элитные отели, одежду и аренду авто. Обвиняемые свою вину в суде не признают.