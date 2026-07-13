Пожилая пара угорела в собственном доме в ВКО

В Восточно-Казахстанской области при пожаре погибли супруги-пенсионеры.

По данным ДЧС региона, трагедия произошла в селе Уварово Глубоковского района.

Сообщается, что до прибытия пожарных из горящего дома смог самостоятельно выбраться мужчина 1948 года рождения. Однако он получил отравление продуктами горения.

Прибывшие на место сотрудники Центра медицины катастроф провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме погибшую женщину 1953 года рождения.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 80 квадратных метров.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее пожар оборвал жизнь многодетной матери в Шымкенте.

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