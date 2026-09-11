Практические стрельбы проведут военные моряки на Каспии
Экипажи кораблей отработают взаимодействие и стрельбы.
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В казахстанском секторе Каспийского моря стартовали плановые учения Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана.
По данным Министерства обороны, военнослужащим предстоит пройти всю акваторию казахстанского сектора, отработать действия в различных условиях и провести практические стрельбы.
В ходе сбора-похода экипажи проверят готовность к выполнению задач непосредственно в море. Особое внимание будет уделено слаженности действий военнослужащих, навигации, связи и оперативности принятия решений.
Учения пройдут в три этапа
Программа учений включает три этапа. Военные моряки отработают взаимодействие между кораблями, навигацию и связь, управление кораблем, а также применение корабельного вооружения.
Отдельное внимание уделят действиям экипажей на значительном удалении от берега.
По словам заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами по боевой подготовке капитана 1 ранга Армана Сатканова, главная задача учений – дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих.
«Главное – чтобы каждый член экипажа четко знал свою задачу и в нужный момент действовал быстро и слаженно. Именно это мы сейчас проверяем в море», – отметил Арман Сатканов.
Экипажи проведут практические стрельбы
В рамках сбора-похода военнослужащие выполнят практические стрельбы с применением корабельного вооружения и отработают совместные действия.
По мере прохождения этапов сложность поставленных задач будет увеличиваться. К учениям также подключатся дополнительные подразделения.
Плановые учения позволят оценить готовность корабельных экипажей к выполнению задач в различных условиях и продолжить совершенствование боевой подготовки Военно-морских сил Казахстана.
Ранее на полигоне Сарышаган испытали С-300ПС по наземной цели.
Одновременно подразделения отрабатывали защиту от беспилотников, противовоздушные засады и работу автоматизированных систем управления с элементами искусственного интеллекта.
Пуск прошел во время совместных учений войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил «Ашық аспан 2026». Они стали частью стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс 2026».
Главной проверкой стала готовность органов военного управления и подразделений к отражению массированного воздушного удара. Авиация, войска ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы действовали совместно, после выполнения огневых задач расчеты меняли позиции.
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