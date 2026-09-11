В казахстанском секторе Каспийского моря стартовали плановые учения Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана.

По данным Министерства обороны, военнослужащим предстоит пройти всю акваторию казахстанского сектора, отработать действия в различных условиях и провести практические стрельбы.

В ходе сбора-похода экипажи проверят готовность к выполнению задач непосредственно в море. Особое внимание будет уделено слаженности действий военнослужащих, навигации, связи и оперативности принятия решений.

Учения пройдут в три этапа

Программа учений включает три этапа. Военные моряки отработают взаимодействие между кораблями, навигацию и связь, управление кораблем, а также применение корабельного вооружения.

Отдельное внимание уделят действиям экипажей на значительном удалении от берега.

По словам заместителя главнокомандующего Военно-морскими силами по боевой подготовке капитана 1 ранга Армана Сатканова, главная задача учений – дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих.

«Главное – чтобы каждый член экипажа четко знал свою задачу и в нужный момент действовал быстро и слаженно. Именно это мы сейчас проверяем в море», – отметил Арман Сатканов.

Экипажи проведут практические стрельбы

В рамках сбора-похода военнослужащие выполнят практические стрельбы с применением корабельного вооружения и отработают совместные действия.

По мере прохождения этапов сложность поставленных задач будет увеличиваться. К учениям также подключатся дополнительные подразделения.

Плановые учения позволят оценить готовность корабельных экипажей к выполнению задач в различных условиях и продолжить совершенствование боевой подготовки Военно-морских сил Казахстана.

Ранее на полигоне Сарышаган испытали С-300ПС по наземной цели.

Одновременно подразделения отрабатывали защиту от беспилотников, противовоздушные засады и работу автоматизированных систем управления с элементами искусственного интеллекта.

Пуск прошел во время совместных учений войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил «Ашық аспан 2026». Они стали частью стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс 2026».

Главной проверкой стала готовность органов военного управления и подразделений к отражению массированного воздушного удара. Авиация, войска ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы действовали совместно, после выполнения огневых задач расчеты меняли позиции.

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