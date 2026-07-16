Премьер-министр взял на личный контроль ситуацию в «Семей орманы»
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По поручению Премьер-министра для координации работ в "Семей орманы" направлены министры по ЧС и экологии.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министру по чрезвычайным ситуациям Чингису Аринову и министру экологии и природных ресурсов Ерлану Нысанбаеву незамедлительно направиться в область Абай для координации работ по ликвидации лесного пожара на территории "Семей орманы".
"Поручено усилить меры для оперативного предотвращения огня и защиты ближайших населенных пунктов", – говорится в сообщении.
По состоянию на 16:00 часов 16 июля 2026 года, в пожаротушении задействовано свыше 400 человек и порядка 100 единиц техники. Произведены вбросы воды, объемом свыше 100 тонн.
Работа штаба находится на личном контроле руководителя Правительства.
Напомним, пожар был зарегистрирован в 57-м квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала резервата «Семей орманы».
Ранее из-за угрозы распространения огня в целях безопасности эвакуировали воспитанников детского лагеря "Дос-болLike". В Семей были доставлены 220 человек, среди которых 190 детей и 30 сотрудников лагеря.
По предварительным данным, площадь пожара составляет около 60 гектаров.
Для ликвидации возгорания привлечены силы МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, МВД, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, КНБ, а также подразделения акимата области Абай.
Для координации действий развернут оперативный штаб.
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