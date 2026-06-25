"Мы будем рядом": Трамп пообещал помощь Венесуэле
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности оказать Венесуэле необходимую помощь после серии мощных землетрясений, произошедших в стране.
По словам американского лидера, подземные толчки оказались чрезвычайно сильными и привели к многочисленным жертвам. Он отметил, что первые сведения о последствиях стихийного бедствия вызывают серьезную обеспокоенность.
Трамп сообщил, что поручил всем профильным ведомствам США находиться в режиме повышенной готовности для оперативного оказания поддержки в случае необходимости.
"Мы готовы помочь и будем рядом с народом Венесуэлы в это тяжелое время", – подчеркнул президент США в Truth Social.
В настоящее время власти Венесуэлы продолжают оценивать последствия землетрясений и проводить необходимые спасательные мероприятия.
Напомним, 24 июня у берегов Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране зафиксированы разрушения зданий, а власти назвали ситуацию очень серьёзной.
После стихийного бедствия в Венесуэле был введён режим чрезвычайного положения. Также временно закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара, приостановлена работа метро и железнодорожного сообщения, отменены занятия в учебных заведениях.
Ранее сообщалось, что десятки стран отправят спасательные команды в зону бедствия в Венесуэле.
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