Президент выступил за защиту брака и прав граждан
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде, подчеркнул, что государство будет твёрдо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан, передает BAQ.KZ.
"Позицию государства можно свести к формуле: каждый гражданин обладает правом выбора, но навязывать этот выбор никто не в праве. Наше государство будет твёрдо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан", - сказал Президент.
Он также высказался за законодательное закрепление института брака, при этом призвав исключить любые формы дискриминации.
"В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный государственным учреждением. Но при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящийся с официальной государственной позицией по вопросу морали", - сказал Президент.
Ранее Глава государства отметил темпы развития Кызылординской области.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.
Также он высказался о культуре использования флага.
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Сообщения о терактах в школах Алматы не подтвердились