Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на пятом заседании Национального курултая в Кызылорде, подчеркнул, что государство будет твёрдо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан, передает BAQ.KZ.

"Позицию государства можно свести к формуле: каждый гражданин обладает правом выбора, но навязывать этот выбор никто не в праве. Наше государство будет твёрдо защищать права и свободы, честь и достоинство всех граждан", - сказал Президент.

Он также высказался за законодательное закрепление института брака, при этом призвав исключить любые формы дискриминации.

"В нашем обществе следует законодательно укрепить институт брака как добровольный союз мужчины и женщины, официально заверенный государственным учреждением. Но при этом ни в коем случае нельзя допускать уголовного преследования, моральной дискриминации за убеждения, расходящийся с официальной государственной позицией по вопросу морали", - сказал Президент.

Ранее Глава государства отметил темпы развития Кызылординской области.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев призвал защищать традиционные культурные ценности Казахстана.

Также он высказался о культуре использования флага.