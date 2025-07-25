Как сообщает корреспондент BAQ.KZ, председательствующий судья Сабыржан Каримов должен вынести окончательный приговор по делу, в центре которого — обвинения в хищении благотворительных средств, собранных для помощи жертвам паводков и жителям сектора Газа.

Гособвинение на прошлых заседаниях запросило для Перизат Кайрат 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, конфискацией имущества, а также с лишением права заниматься благотворительной деятельностью сроком на 10 лет.

Для её матери, Гайни Алашбаевой, прокуратура требует 8 лет колонии. Обеим женщинам вменяется мошенничество в особо крупном размере и использование чужих пожертвований в личных целях.

Ожидается, что заседание будет открытым. Приговор судья огласит в 15:00.

Что известно о деле Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой

Как ранее сообщал BAQ.KZ, Перизат Кайрат и её мать Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге под предлогом благотворительности. Согласно материалам следствия, с 2021 по 2024 год подсудимые организовали масштабный сбор средств якобы на помощь детям с инвалидностью, пострадавшим от паводков и населению Палестины. Однако большая часть средств, по версии прокуратуры, пошла на покупку элитных автомобилей, квартир, люксовых товаров и отдых в дорогих отелях.

Ранее гособвинение запросило 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат и 8 лет — для Гайни Алашбаевой, а также конфискацию всего имущества, приобретённого на средства, полученные преступным путём.