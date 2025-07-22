На судебных прениях по делу Перизат Кайрат были озвучены новые факты. Как сообщил прокурор Арман Кезекенов, с 23 апреля по 4 мая 2024 года на счета индивидуальных предпринимателей поступали средства, собранные на помощь пострадавшим от паводков, после чего они обналичивались и передавались самой Перизат Кайрат. Подробнее - в материале BAQ.KZ.



В материалах дела указано, что 22 апреля она инициировала массовую отправку заявлений в банк для обхода блокировок. Позже в её телефоне обнаружена переписка с сотрудником Kaspi Bank, от которого Кайрат, по словам обвинения, фактически с применением давления добивалась немедленной разблокировки счетов двух ИП - несмотря на их бездействие и сомнительные операции.

По данным следствия, на счёт фонда поступило более 21 млн тенге. При этом, по версии обвинения, после завершения мероприятия подсудимая прекратила всякие контакты с представителями фонда "Батыр" и присвоила собранные средства.

Ранее собщалось, что суд над Перизат Кайрат вышел на финишную прямую. Прения продолжатся завтра.

Перизат Кайрат и Гайни Алашбаева обвиняются в хищении более 3,5 млрд тенге, собранных якобы в помощь детям с инвалидностью, жертвам паводков и пострадавшим в Палестине. По данным следствия, средства тратились на роскошную жизнь, автомобили, элитную недвижимость и отдых за границей.