В Павлодарском районе завершилась масштабная поисковая операция по спасению 71-летнего мужчины, который пропал во время поездки к местам рыбалки.

По данным полиции, пенсионер выехал ранним утром 23 июня на скутере в сторону поймы реки, однако по пути повредил ногу и не смог самостоятельно вернуться. Почти двое суток он оставался без еды, воды и помощи.

24 июня в полицию поступило сообщение о его исчезновении. Сразу были организованы поисковые группы с участием сотрудников полиции и спасателей МЧС. Поиски велись на труднопроходимой территории поймы реки между селами Байдала и Заря и продолжались более суток, в том числе ночью.

На вторые сутки поисков мужчину удалось обнаружить в густых зарослях. Он находился в тяжелом состоянии и не мог передвигаться из-за травмы ноги.

Пострадавшему оказали первую помощь и эвакуировали его из труднодоступной местности. Сейчас пенсионер находится под наблюдением врачей в одной из больниц Павлодара.

В полиции отметили, что в случае исчезновения человека важно сразу обращаться за помощью, так как промедление может стоить жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus)

Ранее пропавший 13-летний подросток найден полицейскими в столице.

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