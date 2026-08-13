В Туркестанской области полицейские нашли 56-летнего жителя Ордабасинского района, который ушел из дома и не вернулся. Мужчину обнаружили живым и невредимым с помощью беспилотника.

Поиски продолжались в течение суток. После сообщения о пропаже мужчины сотрудники полиции сразу начали поисковые работы. Родственники рассказали, что у него были проблемы со здоровьем, поэтому найти его как можно скорее было особенно важно.

Полицейские изучили возможный маршрут мужчины и обследовали территории к северо-западу от села Темирлан. Они проверили посевные поля и участки вдоль арыков.

Зачем понадобился дрон

Из-за большой площади поисков к операции подключили беспилотник. С его помощью сотрудники полиции осмотрели участки, которые сложно заметить с земли.

Где нашли пропавшего

В итоге на одном из посевных полей с воздуха обнаружили мужчину. Он был жив и невредим. Полицейские помогли ему выбраться в безопасное место и доставили к родственникам.

Близкие поблагодарили сотрудников полиции за помощь в поисках.

Как отмечают правоохранители, мужчину удалось найти в результате слаженной работы полицейских и использования всех доступных возможностей.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области завершились поиски 19-летнего пастуха, который пропал после выхода на пастбище. Молодого человека нашли живым и невредимым.

Парень отправился пасти скот на пастбище Кокбастау в районе села Ушбас, однако домой не вернулся. После этого начались его поиски.

К поисковой операции подключились сотрудники МЧС, полиции, представители местных исполнительных органов и жители близлежащих населенных пунктов.

Поиски проходили как на земле, так и с воздуха.

Спустя почти сутки молодого человека обнаружили примерно в 15 километрах от пастбища.

Состояние 19-летнего пастуха оценили как удовлетворительное. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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