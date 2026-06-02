Запущены прямые рейсы между Варшавой и Алматы

LOT Polish Airlines с 1 июня 2026 года запускает регулярные пассажирские рейсы по новому маршруту "Варшава – Алматы".

По данным Министерства транспорта, рейсы будут выполняться 4 раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Полёты будут осуществляться на самолётах Boeing 737 MAX.

С открытием нового направления общее количество рейсов между Казахстаном и Польшей увеличилось до 8 раз в неделю по двум маршрутам. Кроме рейсов в Алматы, авиакомпания также продолжает выполнять полёты по маршруту "Астана – Варшава" с частотой 4 раза в неделю.

Также авиационные власти двух стран договорились об открытии нового маршрута "Атырау – Варшава – Атырау".

Запуск рейсов между Алматы и Варшавой улучшит транспортную доступность и способствовать развитию торговли, инвестиций, деловых связей и туризма между Казахстаном и Польшей.

