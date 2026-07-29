Путин оценил вклад Токаева в проведение «Игр Будущего»

Президент России Владимир Путин поздравил участников с открытием «Игр будущего 2026» в Астане, передает BAQ.KZ. В своем видеообращении он отметил, что турнир воплощают в себе спорт и инновации, физическую и интеллектуальную культуру.

«Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 года у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира», - сказал Путин.

Путин отметил личный вклад Касым-Жомарта Токаева в проведение «Игр Будущего» в Астане.

«Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи «Игры будущего» проводятся в Астане», - сказал Путин.

Казахстан на турнире представят 11 команд, а также отдельные спортсмены.

Напомним, для участия в волонтерской программе турнира поступило более 1400 заявок. По итогам отбора 800 волонтеров вошли в основной состав.

Общий призовой фонд турнира составит 4 млн 650 тысяч долларов США. При этом более половины бюджета «Игр будущего» сформировано за счет спонсорских средств.