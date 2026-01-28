Атомная энергетика — одно из решений и потенциальный катализатор экономического роста. Об этом на форуме Qazaqstan NEXT 2026, проходящем в Астане, заявил Франческо Ди Сальво, S&P Global Commodity Insights, передает BAQ.KZ.

– Если вспомнить, что было пять лет назад, то особенно в Европе активно обсуждался энергетический переход — то есть переход от ископаемых источников энергии к более устойчивым. Однако другие геополитические ограничения замедлили этот переход и сократили предложение, которое ранее было на рынке. Это, в свою очередь, влияет на энергетическую безопасность: как обеспечить доступ к источникам энергии и как снабжать растущие экономики энергоресурсами? Мне кажется очень интересным, что мы видим множество компонентов, которые вводятся в строй. Допустим, атомная энергетика — одно из решений и потенциальный катализатор экономического роста, – сказал спикер.

Отдельно он остановился на вопросе о нефти. Франческо Ди Сальво отметил, что нефть по-прежнему играет ключевую роль в энергетическом балансе Казахстана и остается важным фактором для экономики страны. По его словам, текущая конъюнктура на рынке меняется, а спрос демонстрирует сдержанную динамику:

– Я бы хотел также сказать о нефти. Нефть остается важной частью энергетического ландшафта и особенно важна для Казахстана. Если говорить о балансе на 2026 год, Казахстан является значимым участником мирового нефтяного баланса. Казахстанская нефть поступает в Европу по трубопроводам через Черное море и далее — через Средиземное море в Северо-Западную Европу. Несмотря на то, что Казахстан не имеет выхода к Мировому океану, он остается очень важным игроком на нефтяном рынке. При этом спрос сейчас, я бы сказал, достаточно вялый Это снижает влияние геополитических факторов. Венесуэльская нефть, например, выходит на первый план после недавних событий. Это не может не интересовать Казахстан, в ВВП и экспорте которого нефть занимает важное место, – сказал спикер.

По его словам, ключевой задачей становится не только экспорт сырья, но и развитие переработки, чтобы больше стоимости оставалось внутри страны:

– Также важны такие страны, как Иран. При этом есть большой потенциал для развития нефтехимии. Я очень воодушевлен теми изменениями, которые происходят в Казахстане в сфере нефтехимии: это добавляет больше ценности продукту, экспортируемому из Казахстана. Это также позволяет сохранять ценность внутри экономики — оставлять добавленную стоимость в стране, – отметил Франческо Ди Сальво.

