Разыскиваемого лидера международной наркогруппировки доставили в Казахстан
Подозреваемый, по версии следствия, организовал через Telegram-магазин сбыт наркотиков, а через счета участников группировки прошло более 2,8 млрд тенге.
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Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана при содействии Посольства Казахстана в Польше экстрадировали в республику гражданина Украины, подозреваемого в организации и руководстве транснациональной преступной группой, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков и легализацией преступных доходов, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что подозреваемый возглавлял транснациональную преступную группу и организовал через интернет-магазин Kaef Mafia в мессенджере Telegram систематический бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.
По данным следствия, через банковские счета участников преступной схемы прошло более 2,8 млрд тенге. Денежные средства были выведены за пределы Казахстана, однако впоследствии конфискованы в доход государства.
Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий у членов преступной группы изъяли 1,2 килограмма наркотических средств и психотропных веществ.
Отмечается, что после совершения преступлений часть участников группировки была осуждена. Организатор же скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.
В декабре прошлого года подозреваемого задержали на территории Польши. По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана он был экстрадирован на родину для привлечения к уголовной ответственности.
В настоящее время фигурант водворён в следственный изолятор.
За организацию и руководство транснациональной преступной группой, незаконный оборот наркотических средств и легализацию преступных доходов ему грозит до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее беглого лидера ОПГ спустя 17 лет вернули в Казахстан.
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