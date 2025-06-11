Вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев прокомментировал ситуацию с ампутацией ног 7-летней девочке, пострадавшей в ДТП в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я хочу сказать сразу, это очень глупо со стороны тех людей, которые высказывают критику по отношению к моим коллегам, к медицинским работникам, в отношении возможности сохранить нижние конечности у ребенка по одной той причине, что там было размозжение мягкой ткани, и сохранить нижние конечности у ребенка не представлялось возможным. Речь шла о спасении жизни ребенка", - заявил Нурлыбаев.

Он подчеркнул, что хирурги действовали профессионально и выполнили свою работу на отлично.

"Эти диванные критики, которые подвергают сомнению правильность выбора тактики со стороны моих коллег, должны понимать: ребенок жив, и это заслуга только медицинских работников", - добавил вице-министр.

Напомним, вечером 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Пострадавшей выплатят почти 20 млн тенге. Позже аким столицы сообщил, что акимат обеспечить семью жильем и планирует еще выплатить 10 млн тенге.

Сейчас семья ищет средства на качественные протезы для Алуы.