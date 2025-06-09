Семилетняя Алуа Бекен, которая потеряла обе ноги в результате аварии с участием автобуса в Астане, теперь нуждается в качественных протезах. По словам её дяди Бахтияра Серикова, расходы на лечение и протезирование могут быть колоссальными, передает BAQ.KZ.

"Девочке предстоит менять протезы каждый год или даже каждые полгода, потому что она растёт. Мы хотим не просто базовые протезы, а качественные, лёгкие, современные. Такие делают в Германии или Турции. Мы уже начали изучать эти варианты", — рассказал он.

Семья надеется, что государство и спонсоры помогут в этом, поскольку такие устройства стоят сотни тысяч евро и требуют регулярной замены.

По словам Бахтияра Серикова, семья нуждается в официальном оформлении жилья, обещанного акиматом и частными компаниями.

Также в дополнительном финансировании на зарубежное лечение и протезирование.



Родные просят помочь в организации реабилитации Алуа Бекен так, чтобы медицинские учреждения и школа находились как можно ближе к новому месту жительства.

"Нам нужно обеспечить Алуа будущее. Пусть ей будет удобно жить, учиться, лечиться. Она только закончила первый класс. Это начало ее жизни", — подытожил дядя девочки.

Ранее мама пострадавшей в ДТП девочки рассказала о её состоянии. Она отметила, что Алуа вырывает волосы и постоянно спрашивает про свои ноги.

Напомним, вечером 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Пострадавшей выплатят почти 20 млн тенге. Позже аким столицы сообщил, что акимат обеспечить семью жильем и планирует еще выплатить 10 млн тенге.

Автобусный парк №1 ранее сообщал, что водитель имеет более 15 лет стажа, в день происшествия прошёл обязательный медосмотр и приступил к работе после выходного. Его водворили в ИВС.

Автобус 2024 года выпуска, на момент выезда на маршрут находился в технически исправном состоянии.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Ведётся всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.