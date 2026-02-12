Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров на заседании ЦИК разъяснил, как граждане смогут реализовать своё конституционное право на участие в республиканском референдуме, передает BAQ.KZ.

Гарантией участия в голосовании является включение граждан в списки избирателей. Эти списки формируются местными исполнительными органами на основании постоянной регистрации по месту жительства. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки на основании поданных заявлений. Сведения об участках для голосования и их границах будут опубликованы соответствующими акимами до 21 февраля 2026 года.

– Узнать свой участок и проверить, включены ли вы в список избирателей, можно в местных исполнительных органах по месту регистрации. Если вас нет в списке, необходимо подать соответствующее заявление. С 27 февраля на вашем участке голосования можно будет лично проверить свои данные и при необходимости внести корректировки, — отметил председатель ЦИК.

Он также подчеркнул, что граждане должны реализовать свое право на участие в референдуме 15 марта 2026 года, а комиссии обеспечат законность, прозрачность и корректность голосования на всех уровнях.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Казахстана разъяснили порядок подготовки и проведения республиканского референдума по внесению изменений в Конституцию и утвердили его ключевые этапы. Здесь также сообщили, что более 12 млн казахстанцев смогут проголосовать на референдуме.