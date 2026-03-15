Явка на референдуме составила 70% — данные комиссии

Сегодня 2026, 18:10

101
Фото: Baq.kz

Предварительная явка на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции на 18:00 составила 70,98%. Об этом сообщил секретарь Центральной комиссии референдума РК Шавхат Утемисов, передает BAQ.KZ.

По его словам, в целом по состоянию на 18:00 бюллетени получили 8 845 280 граждан.

По данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 18:00 явка граждан по регионам составила:

  • Абайская область — 73,84 %
  • Акмолинская область — 77,72 %
  • Актюбинская область — 83,12 %
  • Алматинская область — 70,27 %
  • Атырауская область — 71,08 %
  • Западно-Казахстанская область — 66,90 %
  • Жамбылская область — 81,07 %
  • Жетысуская область — 73,84 %
  • Карагандинская область — 81,44 %
  • Костанайская область — 80,11 %
  • Кызылординская область — 91,80 %
  • Мангистауская область — 76,84 %
  • Павлодарская область — 71,85 %
  • Северо-Казахстанская область — 68,58 %
  • Туркестанская область — 82,03 %
  • Улытауская область — 70,57 %
  • Восточно-Казахстанская область — 83,63 %
  • город Астана — 56,72 %
  • город Алматы — 32,82 %
  • город Шымкент — 74,44 %

Отметим, что явка избирателей на референдуме постепенно росла в течение дня.

Так, по состоянию на 10:00 участие в голосовании приняли 19,21% граждан. К 12:00 показатель увеличился до 37,54%.

Позже, к 14:00, явка достигла 51,93%, превысив необходимый порог для признания референдума состоявшимся.

К 16:00 участие в голосовании приняли уже 64,43% граждан.

Ранее сообщалось, что в регионах с 07:00 начали работу 10 388 избирательных участков.

Для граждан Казахстана, находящихся за рубежом, открыто 71 участок в 54 странах мира.

Референдум проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 11 февраля 2026 года.

