Reuters: КТК снова приостанавливает работу из-за проблем с безопасностью
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Экспорт казахстанской нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) снова сталкивается с перебоями. По данным агентства Reuters, на этой неделе работа терминала неоднократно приостанавливалась из-за вопросов безопасности и нехватки танкеров.
КТК является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти. Через трубопровод проходит около 1,8% мировых поставок нефти, а сырье транспортируется с месторождений Казахстана к российскому порту Новороссийск на Черном море.
Почему возникли перебои
Как отмечают источники Reuters, сложности продолжаются с середины июля после серии атак беспилотников в районе черноморской инфраструктуры.
По их словам, владельцы судов стали осторожнее соглашаться на рейсы к терминалу КТК из-за рисков для безопасности. В результате возник дефицит танкеров, а некоторые партии нефти не удавалось отгрузить с первой попытки.
Во вторник российская транспортная группа FESCO также приостановила работу в регионе.
Что это значит для Казахстана
Казахстан остается одной из стран, наиболее зависимых от маршрута КТК, поскольку значительная часть экспортной нефти отправляется именно через российские черноморские порты. По информации Reuters, в июле добыча нефти в Казахстане уже сократилась на 14% по сравнению с июнем из-за осложнений с экспортом.
Чтобы частично компенсировать ограничения, компания Tengizchevroil в августе планирует отправить около 100 тысяч тонн нефти по железной дороге в грузинский порт Батуми.
Что говорят власти
В Министерстве энергетики Казахстана ранее заявили, что вопрос о полной остановке работы КТК не рассматривается, а ситуация находится под контролем.
Сам Каспийский трубопроводный консорциум ситуацию пока официально не комментирует.
На фоне перебоев изменилась и стоимость казахстанской нефти марки CPC Blend. По данным трейдеров, августовские партии предлагаются почти на 4 доллара за баррель дешевле Brent, тогда как еще несколько недель назад продавались с премией к эталонной североморской нефти.
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