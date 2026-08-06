Экспорт казахстанской нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) снова сталкивается с перебоями. По данным агентства Reuters, на этой неделе работа терминала неоднократно приостанавливалась из-за вопросов безопасности и нехватки танкеров.

КТК является основным маршрутом экспорта казахстанской нефти. Через трубопровод проходит около 1,8% мировых поставок нефти, а сырье транспортируется с месторождений Казахстана к российскому порту Новороссийск на Черном море.

Почему возникли перебои

Как отмечают источники Reuters, сложности продолжаются с середины июля после серии атак беспилотников в районе черноморской инфраструктуры.

По их словам, владельцы судов стали осторожнее соглашаться на рейсы к терминалу КТК из-за рисков для безопасности. В результате возник дефицит танкеров, а некоторые партии нефти не удавалось отгрузить с первой попытки.

Во вторник российская транспортная группа FESCO также приостановила работу в регионе.

Что это значит для Казахстана

Казахстан остается одной из стран, наиболее зависимых от маршрута КТК, поскольку значительная часть экспортной нефти отправляется именно через российские черноморские порты. По информации Reuters, в июле добыча нефти в Казахстане уже сократилась на 14% по сравнению с июнем из-за осложнений с экспортом.

Чтобы частично компенсировать ограничения, компания Tengizchevroil в августе планирует отправить около 100 тысяч тонн нефти по железной дороге в грузинский порт Батуми.

Что говорят власти

В Министерстве энергетики Казахстана ранее заявили, что вопрос о полной остановке работы КТК не рассматривается, а ситуация находится под контролем.

Сам Каспийский трубопроводный консорциум ситуацию пока официально не комментирует.

На фоне перебоев изменилась и стоимость казахстанской нефти марки CPC Blend. По данным трейдеров, августовские партии предлагаются почти на 4 доллара за баррель дешевле Brent, тогда как еще несколько недель назад продавались с премией к эталонной североморской нефти.

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