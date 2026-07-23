Добыча нефти в Казахстане сократилась после приостановки работы терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Черном море, через который проходит основная часть экспорта казахстанской нефти. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

На Тенгизе добыча упала более чем вдвое

По данным агентства, наиболее заметное снижение произошло на месторождении Тенгиз, которое разрабатывает компания Chevron. По словам одного из источников, добыча на месторождении в среду сократилась более чем вдвое – примерно до 406 тыс. баррелей в сутки против среднего июльского показателя 925 тыс. баррелей.

В целом добыча нефти и газового конденсата в Казахстане снизилась до 1,63 млн баррелей в сутки по сравнению со средним уровнем 2,07 млн баррелей в июле.

Причина – остановка работы терминала КТК

Как отмечает Reuters, Каспийский трубопроводный консорциум прекратил прием нефти из Казахстана после того, как в понедельник приостановил отгрузку через свой терминал на Черном море из-за атак беспилотников на нефтяные танкеры.

По информации источников агентства, резервуары для хранения нефти на терминале уже заполнены, что также ограничивает возможность приема новых объемов сырья.

КТК обеспечивает более 80% экспорта казахстанской нефти, а по самому трубопроводу транспортируется почти 2% мировых поставок нефти.

Что произошло

Речь идет о судах Nordic Zenith, ASIA, NISSOS IOS и NELSA. По данным КТК, несколько судов подверглись атакам во время погрузки сырья. Инциденты сопровождались пожарами и временной приостановкой операций, жертв и разлива нефти удалось избежать.

В компании Chevron сообщили агентству, что продолжают следить за развитием ситуации и подчеркнули, что безопасность персонала остается главным приоритетом. В Министерстве энергетики Казахстана на момент публикации Reuters комментариев не предоставили.

При этом ранее правительство Казахстана заявляло, что погрузочная инфраструктура КТК не получила повреждений в результате атак.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) соединяет нефтяные месторождения западного Казахстана с морским терминалом возле Новороссийска. По этому маршруту экспортируется свыше 80% казахстанской нефти, поэтому любые перебои в работе трубопровода или терминала напрямую отражаются на объемах добычи и поставок сырья на мировые рынки. В июне 2026 года прокачка по КТК уже снижалась на 7% по сравнению с маем после аварии на месторождении Тенгиз и сокращения объемов российской нефти.

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