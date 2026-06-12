Рыбакина пробилась в четвертьфинал турнира в Великобритании

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина успешно преодолела второй круг турнира WTA 500, который проходит в Лондоне.

Соперницей казахстанской теннисистки стала немка Татьяна Мария, занимающая 52-е место в мировом рейтинге. Рыбакина, посеянная под первым номером и находящаяся на второй строчке рейтинга WTA, провела непростой матч.

Встреча продолжалась три сета и завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:0.

Матч длился 2 часа 12 минут. За это время Елена выполнила восемь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

В четвертьфинале Елена Рыбакина сыграет против британской теннисистки Кэти Бултер, которая в своём матче победила румынку Жаклин Кристиан.

Ранее Александр Бублик вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте.

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