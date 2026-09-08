Два человека погибли при крушении небольшого самолета на территории аэропорта Монтгомери Филд в американском городе Сан-Диего, штат Калифорния.

Что произошло

По информации издания California Post, небольшой самолет потерпел крушение на взлетной полосе аэропорта Монтгомери Филд в Сан-Диего.

В результате происшествия погибли два человека.

Также после крушения аэропорт временно закрыли.

На месте происшествия работают около 30 сотрудников пожарной службы. Спасатели занимаются тушением самолета на взлетной полосе.

Что стало причиной крушения

Обстоятельства происшествия пока остаются неизвестными.

Местная полиция продолжает выяснять причины и обстоятельства авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что при крушении Boeing 767 в Майами погибли как минимум пять человек.

Самолёт выполнял рейс из Сан-Хуана и при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в несколько автомобилей и загорелся. По данным пожарной службы, часть погибших и пострадавших находилась в автомобилях, оказавшихся на пути самолёта.

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