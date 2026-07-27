Саранчовые не повредили посевы в Казахстане

Защитные мероприятия против стадных саранчовых вредителей в Казахстане полностью завершены. Об этом на брифинге СЦК сообщил председатель Комитета государственной инспекции Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, химические обработки провели на площади 1,8 млн гектаров. Работы завершили в оптимальные сроки, при этом повреждений посевов сельскохозяйственных культур не зафиксировали.

Отметим, в защитных мероприятиях задействовали 556 единиц специальной опрыскивающей техники - на 25% больше, чем в прошлом году. Обследованием территорий занимались около 3,5 тыс. человек.

Для обработки использовали пестициды с высокой биологической эффективностью. Обращения граждан принимали специальный колл-центр и Telegram-бот, а работу служб в регионах координировали оперативные штабы.

Фитосанитарная обстановка на приграничных территориях остается стабильной. Случаев миграции стадных саранчовых вредителей в Казахстан не зафиксировано.

При этом техника РГП «Фитосанитария» и подрядных организаций продолжает дежурить у границы с Россией. Она будет находиться в готовности до завершения биологического цикла саранчовых и их естественного отмирания.

Ранее BAQ.KZ сообщал, что по состоянию на 9 июля обработка против саранчовых вредителей была проведена на 1,7 млн гектаров, или 76,2% запланированной площади. Для обследования и химической обработки территорий фитосанитарная служба получила 103 беспилотника.

К 21 июля защитные мероприятия в Казахстане завершили. В Минсельхозе отмечали, что благодаря раннему выявлению и локализации очагов площадь химических обработок сократилась с 3,1 млн до 1,8 млн гектаров. Внедрение единого формата закупок позволило сэкономить почти 2 млрд тенге бюджетных средств.

Кроме того, в Туркестанской области испытали биологический препарат против мароккской саранчи, созданный на основе энтомопатогенного гриба. На пятый день после обработки смертность насекомых достигла 70–80%, а к девятому дню в опытных группах погибла вся саранча. Испытания препарата планируют продолжить в других регионах страны.