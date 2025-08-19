Сайгак в Хромтау пробежался по городу и стал мемом
Животное вдохновило пользователей на шутки.
В соцсетях набирает популярность видео, снятое в городе Хромтау (Актюбинская область). На кадрах сайгак бежит вдоль спортивной площадки возле старой станции, пока очевидцы с удивлением комментируют происходящее, передает BAQ.KZ.
Появление животного в городской среде сразу стало поводом для шуток и мемов.
"Когда узнал, что сайгачатину начали продавать в магазинах", — подписали авторы видео.
Другие пользователи добавляют: "Сайгак бежит 70 км/ч. Wi-Fi в Казахстане — ползёт 2 Мб/с"; "Побежал разбираться".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что в Казахстане начали производить колбасу из мяса сайгака, а в ближайшее время оно может появиться на рынках страны. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, численность популяции сайгаков достигла рекордных 4 миллионов особей. В 2025 году планируется изъять 750 тысяч животных на основании научных рекомендаций.
