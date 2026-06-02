Сборная Казахстана заявлена на ЧА по триатлону в Сюйчжоу

Китайский город Сюйчжоу Сюйчжоу примет чемпионат Азии по триатлону, который пройдет под эгидой Международной федерации триатлона World Triathlon.

Соревнования пройдут в дисциплине "суперспринт". Медали будут разыграны среди взрослых, юношей и спортсменов до 15 лет.

Согласно предварительной заявке сборной Казахстана, страна будет представлена во всех возрастных группах.

Во взрослой категории выступят Арлан Жанабай, Темирлан Темиров, Дарын Конысбаев, Егор Крупяков, Александр Тен, Аян Бейсенбаев и Диана Ержанова.

В юношеской категории заявлены Гор Депершмидт, Рамазан Айнегов, Еламан Балабаев, Альхам Мурат, Калерия Шнейдер и Алуа Нурмухамет.

В категории до 15 лет выступят Матвей Павлов, Хайдар Исмаилбаев, Айтуган Кумукбаев, Александр Суховольский, Алтынай Нурланкызы и Ясмина Бузуртанова.

