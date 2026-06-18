Секрет радиоприемника раскрыли в колонии в области Жетысу

В учреждении средней безопасности департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и области Жетысу пресечена попытка передачи запрещенного предмета осужденному.

Как сообщили в ДУИС, при проверке посылки, поступившей на имя одного из осужденных, сотрудники учреждения обратили внимание на коробку синего цвета, внутри которой находился радиоприемник. Однако при более тщательном осмотре выяснилось, что внутри устройства был скрыт портативный Wi-Fi роутер марки Hoco.

Запрещенное устройство было изъято в установленном порядке.

По данному факту материалы направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.

В ведомстве отмечают, что попытки передачи запрещенных предметов в учреждения строго пресекаются, а виновные лица привлекаются к ответственности в рамках закона.

Ранее попытку крупной контрабанды гаджетов в колонию пресекли в Жетысу.

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