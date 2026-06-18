Секрет радиоприемника раскрыли в колонии в области Жетысу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В учреждении средней безопасности департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области и области Жетысу пресечена попытка передачи запрещенного предмета осужденному.
Как сообщили в ДУИС, при проверке посылки, поступившей на имя одного из осужденных, сотрудники учреждения обратили внимание на коробку синего цвета, внутри которой находился радиоприемник. Однако при более тщательном осмотре выяснилось, что внутри устройства был скрыт портативный Wi-Fi роутер марки Hoco.
Запрещенное устройство было изъято в установленном порядке.
По данному факту материалы направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.
В ведомстве отмечают, что попытки передачи запрещенных предметов в учреждения строго пресекаются, а виновные лица привлекаются к ответственности в рамках закона.
Ранее попытку крупной контрабанды гаджетов в колонию пресекли в Жетысу.
Читайте также:
Самое читаемое
- Один из крупнейших НПЗ России приостановил работу
- Казахстан накроют грозы и 38-градусная жара
- Прогноз погоды на июль 2026 в Казахстане: где ожидается жара до +46 градусов и сильные дожди
- Жара до +43 градусов и грозы: прогноз погоды по Казахстану на 18-20 июня
- Стало известно, кто устроил пожар на детской площадке в Триатлон-парке Астаны