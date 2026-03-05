Сенат Парламента Казахстана рассмотрел несколько законопроектов и ратифицировал международные соглашения. Кроме того, депутаты поддержали представление Президента об освобождении от должностей трех судей Верховного суда, передает BAQ.KZ.

Заседание Палаты прошло под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева. Одним из вопросов стало рассмотрение представления Главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда Аскаржана Кенжегарина, Газизы Мусабековой и Бейбута Шермухаметова.

После обсуждения в профильном комитете сенаторы поддержали это решение.

Сенат освободил от должностей ряд судей Верховного Суда

Также депутаты одобрили закон о ратификации соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза. Документ предусматривает единые подходы к подтверждению происхождения экспортируемых товаров.

По словам Маулена Ашимбаева, принятие закона должно упростить торговлю стран ЕАЭС с внешними партнерами.

"Рассмотренный закон оптимизирует механизмы регулирования экспорта продукции стран ЕАЭС на рынки третьих государств. В частности, предусмотрено применение единых подходов в сфере определения, удостоверения и подтверждения происхождения товаров", – отметил он.

Кроме того, соглашение предусматривает цифровизацию процедур. Планируется создание электронных систем проверки сертификатов, благодаря чему иностранные партнеры смогут оперативно проверять их подлинность.

Сенаторы также ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение о государственном контроле за соблюдением технических регламентов ЕАЭС. Документ направлен на гармонизацию законодательства стран союза и усиление контроля за продукцией, которая не соответствует техническим требованиям.

Казахстан усиливает контроль за происхождением товаров из ЕАЭС

Отдельно на заседании рассмотрели закон о ратификации соглашения между Казахстаном и Австрией о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием.

"Данное соглашение направлено на выработку и реализацию совместных механизмов по пресечению каналов нелегальной миграции между Казахстаном и Австрией", - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Документ предусматривает правовые и процедурные механизмы для возвращения граждан, которые находятся на территории другой страны незаконно. Он также регулирует порядок подачи запросов, сроки ответов и процедуры установления личности.

По мнению сенаторов, ратификация соглашения позволит усилить сотрудничество между Казахстаном и Австрией в борьбе с незаконной миграцией и будет способствовать развитию двусторонних отношений.

Казахстан и Австрия будут возвращать нелегальных мигрантов