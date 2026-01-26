Конфликт с Сапиевым: Есимханов выступил с заявлением
Чемпион мира по джиу-джитсу Даурен Есимханов прокомментировал ситуацию вокруг конфликта с олимпийским чемпионом Сериком Сапиевым, передает BAQ.KZ.
По его словам, в социальных сетях и СМИ распространяется недостоверная информация.
"В настоящее время в социальных сетях и СМИ распространяется информация, которая не отражает объективной действительности. Прошу не поддаваться на провокации и раскачивание данной ситуации недобросовестными лицами", — заявил Есимханов.
Ранее Серик Сапиев выступил с публичным обращением, в котором высказался о событиях вокруг управления спортивными организациями в регионе. По его словам, произошедшее не носит личного или бытового характера, а связано с попытками определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы.
Также олимпийский чемпион по боксу заявлял, что он при исполнении своих обязанностей соблюдает этику госслужащего. С детства тренеры его воспитывали "не применять силу вне ринга".
Полиция сообщала, что по факту побоев возбуждено уголовное дело. Позже в Сети появилось видео конфликта.
В акимате подчеркнули, что по заявлению Серика Сапиева о попытках определённых влиятельных лиц вмешаться в кадровые процессы будут проведены проверки.
