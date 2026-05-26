Тайник под плитой и бутылка с "сюрпризом": в столице накрыли наркосклад

В Астане полицейские задержали 18-летнего парня, которого подозревают в распространении наркотиков.

По данным Polisia.kz, во время обыска его квартиры правоохранители обнаружили настоящий "мини-склад" запрещённых веществ.

Наркотики находились практически по всей квартире – на кухне, в шкафах и пластиковых контейнерах. Вместе с ними изъяли электронные весы и приспособления для фасовки.

Особое внимание сотрудников полиции привлекла бутылка из-под сиропа для мороженого. Вместо сладкого наполнителя внутри оказалось желтое жидкое вещество с характерным запахом. По информации полиции, это была смола каннабиса. Также обнаружены две ёмкости с гашишным маслом.

Кроме того, в квартире нашли около 500 свёртков, обмотанных изолентой разных цветов. Внутри находился гашиш.

Общий вес изъятых наркотических веществ превысил 1 килограмм. Все запрещённые вещества конфискованы и направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что наркокурьер привез "запрещенку" из Петропавловска.

