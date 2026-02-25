Шайдоров поблагодарил Президента и казахстанцев за поддержку
Сегодня 2026, 15:43
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров на церемонии награждения в Астане поблагодарил Главу государства Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев за поддержку, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
– Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Для меня огромная честь находиться здесь в статусе олимпийского чемпиона. Эта медаль – не только моя победа, это победа моих родителей, моих тренеров и всех казахстанцев, которые болели за меня, переживали и поддерживали. Эта победа – доказательство того, что мечты сбываются, когда за ними стоит кропотливый труд, работа, любовь и вера близких людей. Г-н Президент, то внимание, которое Вы уделяете нам, спортсменам, способствует большим достижениям, новым историям и рекордам. Олимпийское золото для меня – не финал. Впереди большой путь, который я хочу пройти с ответственностью за свою страну, и быть примером для молодого поколения и продолжать прославлять нашу страну для всего мира. Рахмет Сізге! С гордостью служу своей любимой стране – Казахстану! – сказал Михаил Шайдоров.Напомним, сегодня в Астане в резиденции Акорда состоялась церемония награждения Михаила Шайдорова и его тренеров. Президент Казахстана особо отметил вклад отца олимпийского чемпионата и пообещал, что государство создаст все условия для развития массового и профессионального спорта.
