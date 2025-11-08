Шерзод Давлатов прокомментировал завоевание серебряной медали в дзюдо на Исламских играх солидарности в Эр-Рияде, передаёт BAQ.KZ.

В финальной схватке в весовой категории до 60 кг он уступил представителю Турции Салиху Йылдызу.

"В финале допустил небольшую ошибку и, можно сказать, из-за этого остался без золотой медали. Соперник был сильным. Для меня это стало очень большим уроком. На следующих соревнованиях таких ошибок не нужно повторять", — сказал спортсмен.

Он подчеркнул, что главной целью для него на Играх было завоевание золотой медали.

"На эти соревнования я приехал за золотой медалью. Одна ошибка лишила меня золота. Но на этом мы не остановимся, будем продолжать работать дальше. Выражаю благодарность всем, кто поддерживал меня и тренеров. Даст Аллах, мы покорим ещё много вершин. Всё поставим ради этой цели", — отметил Давлатов.

Фото: Нұрғали Жұмағазы

Напомним, что 7 ноября в Эр-Рияде прошла церемония открытия VI Игр исламской солидарности. Сборную Казахстана представляют более 100 атлетов.

Саудовская Аравия принимает шестые по счету Игры исламской солидарности. Ранее этот крупный спортивный форум проходил в Мекке (2005), Палембанге (2013), Баку (2017), Конье (2021). В 2009 году Игры должны были состояться в иранском Тегеране, однако проведение соревнований было отменено.