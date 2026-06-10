Школьные учебники в Казахстане обновят поэтапно до 2027 года

В Казахстане планируют поэтапно обновить школьные учебники после выявления более 700 замечаний различного характера. Об этом сообщилат министр культуры и информации Аида Балаева на своей странице в Facebook, передает BAQ.KZ.

По ее словам, среди выявленных недостатков – технические и стилистические ошибки, фактологические неточности, некорректные иллюстрации, несоответствие отдельных материалов учебным программам, а также использование устаревших подходов и концепций.

Что нашли в учебниках

Как отметила Балаева, особую обеспокоенность вызывают случаи заимствования материалов без адаптации к национальному содержанию, ошибки, а также некорректные исторические интерпретации.

"На сегодняшний день зафиксировано более 700 замечаний и ошибок различного характера. Среди них - технические, стилистические недочеты, фактологические ошибки, некорректные иллюстрации, несоответствие отдельных материалов учебным программам, использование устаревших подходов и концепций", - пишет Аида Балаева.

По ее словам, часть действующих учебников используется значительно дольше установленного срока обновления.

"Следует учитывать, что ряд действующих учебников не обновлялся значительно дольше установленного цикла. Отдельные учебные издания используются уже до девяти лет без существенного пересмотра содержания. В этих условиях своевременное обновление учебников является объективной необходимостью для обеспечения школьников качественными, актуальными и соответствующими государственным образовательным стандартам учебными материалами", – написала Аида Балаева.

Она подчеркнула, что речь идет не об отмене решений Предметно-экспертной комиссии, ранее одобрившей данные учебники, а об ответственности за качество конечного результата.

"Мы говорим об ответственности за конечный результат. Образование не терпит формального подхода. Каждый учебник, который попадает в руки ребенка, должен быть качественным, достоверным и соответствовать требованиям времени", – сказала она.

Когда обновят учебники

По информации Балаевой, Министерство просвещения планирует провести обновление поэтапно.

До 30 августа 2026 года школы должны получить обновленные учебники для 3-х и 7-х классов. До 1 января 2027 года планируется заменить учебники для 4-х и 9-х классов, а до 1 апреля 2027 года – для 8-х классов.

"Наша цель – обеспечить каждую школу Казахстана современными и содержательно выверенными учебниками, основанными на актуальных знаниях, ценностях единой программы воспитания «Адал азамат» и государственных приоритетах", – отметила Балаева.

Она добавила, что качество школьных учебников напрямую связано с качеством образования и будущим казахстанских детей.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщала, что в ближайшие годы в Казахстане пройдет поэтапное обновление школьных учебников. Также пересматривается государственный образовательный стандарт: в учебные программы планируется внедрить нормы и ценности новой Конституции, расширить курс «География Казахстана» и добавить темы по искусственному интеллекту и цифровой грамотности для учащихся всех уровней школы.

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