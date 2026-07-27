Сильнейшие теннисисты страны определились на чемпионате Казахстана

В столице завершился летний чемпионат Казахстана по теннису среди взрослых. По итогам турнира определились победители и призеры в одиночных и парных разрядах.

Женский одиночный разряд

Золотую медаль завоевала Инкар Дюсебай из Алматы. Второе место заняла представительница Астаны Сандугаш Кенжибаева, бронзовым призером стала Ева Корышева из Актюбинской области.

Мужской одиночный разряд

Победителем турнира стал Даниал Рахметуллаев из Актау. Серебро завоевал Ерасыл Ердильда из Кызылординской области, третье место занял Мансур Сайынов из Актюбинской области.

Женский парный разряд

Первое место заняли алматинские спортсменки Асылжан и Еркежан Арыстанбековы.

Серебряными призерами стали Инкар Дюсебай (Алматы) и Альбина Какенова (Астана). Бронзу завоевали Айя Нупбай (Алматы) и Анастасия Крымкова (Тараз).

Мужской парный разряд

Победителями стали Ерасыл Бахтияр из Астаны и Ерасыл Ердильда из Кызылординской области.

Второе место заняли представители Астаны Илияс Маратулы и Ислам Орынбасар. Бронзовыми призерами стали Тимур Сауленко и Арсений Требухин из Алматы.

Чемпионат стал очередным этапом развития отечественного тенниса и позволил определить сильнейших спортсменов страны в различных категориях.

Ранее казахстанец завоевал "бронзу" на молодежном чемпионате мира по академической гребле.

В финальном заезде в мужской одиночке легкого веса Артем Матусевич показал результат 7 минут 1,56 секунды и занял третье место.

Победителем соревнований стал представитель Португалии Жоао Велосо, преодолевший дистанцию за 6 минут 59,96 секунды. Серебряную медаль завоевал греческий спортсмен Ангелос Каудис с результатом 7 минут 0,62 секунды.

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