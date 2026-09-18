Сироту восстановили в очереди на жильё спустя несколько лет в Жанаозене
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Специализированный межрайонный административный суд Мангистауской области удовлетворил иск жителя Жанаозена и обязал восстановить его в очереди на получение жилья по категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».
Почему его сняли с очереди
Истец П. потерял родителей и в период с 2002 по 2013 год воспитывался в областном детском доме.
7 декабря 2009 года его поставили на учет нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда по категории «дети-сироты».
Согласно представленной суду выписке из газеты «Жанаозен жаршысы», по состоянию на 1 января 2018 года мужчина занимал 21-е место в очереди на получение жилья.
Однако в 2020 году его сняли с учета в связи с изменением адреса постоянной регистрации.
Что решил суд
Суд установил, что на момент снятия с очереди действовавшее законодательство не позволяло исключать из учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были признаны нуждающимися в жилье и поставлены на учет.
Согласно требованиям Закона «О жилищных отношениях», такие граждане не подлежали снятию с учета до получения жилья.
Суд пришел к выводу, что при снятии П. с учета в 2020 году не были соблюдены требования законодательства.
Очередь восстановили с 2009 года
Решением суда иск удовлетворен.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жанаозен обязан восстановить истца в очереди на получение жилья по состоянию на 7 декабря 2009 года по категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».
Решение суда вступило в законную силу.
Ранее суд признал нарушение жилищных прав сироты.
В 2008 году жительницу Павлодарской области Б., оставшуюся без попечения родителей, определили в детский дом. Однако на учет для получения жилья как ребенок-сирота ее поставили только в 2014 году.
В 2023 году уполномоченный орган снял ее с очереди, объяснив это переездом в другой населенный пункт.
Б. неоднократно обращалась в досудебном порядке с требованием восстановить ее право на получение жилья с 2008 года – с момента зачисления в детский дом. Однако ее восстановили в очереди только с 2014 года.
Тогда женщина обратилась в суд. Суд установил, что ее несвоевременная постановка на жилищный учет произошла по вине органов и организаций, которые должны были осуществлять функции попечительства.
При этом Б. была несовершеннолетней и не могла самостоятельно реализовать свое право на получение жилья.
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