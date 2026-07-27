Склад с контрафактными сигаретами выявили в Петропавловске

В Петропавловске полицейские пресекли незаконный оборот табачной и спиртосодержащей продукции. Во время проверки складского помещения в одном из торговых домов в центре города была обнаружена крупная партия немаркированных сигарет и жидкость с характерным запахом спирта.

Как сообщили в полиции, склад арендовал 54-летний местный житель.

Что изъяли

В ходе осмотра правоохранители изъяли около 30 коробок с табачной продукцией – 1500 блоков, или порядка 15 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки.

Кроме того, были обнаружены 36 пластиковых емкостей объемом по пять литров с жидкостью, имеющей характерный запах спирта. Общий объем изъятой жидкости составил 180 литров.

Вся продукция изъята. Собранные материалы переданы в уполномоченный государственный орган для принятия процессуального решения.

Статистика нарушений

В полиции отметили, что с начала года в Северо-Казахстанской области к ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения или распитие спиртных напитков привлечены 7018 человек.

Еще 152 человека наказаны за нарушения правил реализации алкоголя, 166 – за незаконную продажу алкогольной продукции, 4 – за нарушения в сфере оборота этилового спирта.

Всего с начала года из незаконного оборота в регионе изъято более 7600 литров алкогольной продукции.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота табачной и алкогольной продукции продолжаются в рамках принципа «Закон и порядок».

Ранее в Шымкенте пресекли продажу автомобильной продукции с признаками контрафакта под известными брендами Toyota и Lexus. В одном из пунктов замены масла сотрудники Департамента юстиции обнаружили более 615 единиц моторного масла и фильтров с незаконным использованием товарных знаков.

Проверку специалисты начали после обращения официального представителя компаний. В ходе осмотра были выявлены моторные масла и фильтры, которые, по данным правообладателя, не производятся и не реализуются компанией на территории Казахстана.

Компания заявляет, что не выпускает на территории Республики Казахстан такие масла в железной банке, а также не выпускает масла с товарным знаком Lexus. Данные товары считаются контрафактными.

По данному факту возбуждено административное дело по статье 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Качество изъятого моторного масла пока не исследовали. Специалисты отмечают, что использование поддельных смазочных материалов может привести к серьезным последствиям для автомобиля — ускоренному износу двигателя, загрязнению масляной системы, перегреву и дорогостоящему ремонту.

Кроме того, среди изъятой продукции обнаружили фильтры для двигателей, которые, по информации правообладателя, уже сняты с производства и в настоящее время компанией Toyota не выпускаются.

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