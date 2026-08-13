Складское помещение полыхает в Алматы
Пожар тушат по повышенному рангу.
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В Жетысуском районе Алматы на улице Тобаякова произошло возгорание складского помещения.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуация, спасатели тушат пожар по повышенному рангу вызова.
На месте происшествия создан оперативный штаб. Для ликвидации возгорания организованы несколько участков тушения. Экстренные службы принимают меры, чтобы локализовать огонь и не допустить его распространения.
Причины возгорания и другие подробности происшествия уточняются.
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Ранее сообщалось, что пожар произошел в SPA-салоне, расположенном на первом этаже 12-этажного жилого дома в районе Нура в Астане. Возгорание произошло на улице Кайыма Мухамедханова.
До прибытия пожарных подразделений посетители самостоятельно покинули помещение. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.
В результате происшествия никто не пострадал.
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