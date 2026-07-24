Сколько платят школьникам за победы на международных олимпиадах

Казахстан продолжает расширять меры государственной поддержки талантливых школьников и их наставников. Победителям международных предметных олимпиад выплачивают крупные денежные премии, а с этого года аналогичные выплаты начали получать и победители международных научных соревнований. Об этом сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова на круглом столе в Службе центральных коммуникаций.

Какие премии получают победители

С 2022 года в Казахстане действует система единовременных государственных выплат победителям и призерам международных олимпиад, а также подготовившим их педагогам.

По словам Шынар Акпаровой, обладателям золотых медалей выплачивают до 1500 МРП, серебряных – до 1000 МРП, бронзовых – до 500 МРП.

Поощряют и учителей

Государственная поддержка распространяется не только на школьников, но и на их наставников.

В 2025 году Президент Казахстана впервые наградил 24 педагогов, подготовивших победителей международных олимпиад, государственными наградами – орденом «Құрмет», медалями «Шапағат» и «Ерен еңбегі үшін».

Кроме того, учителя получили денежные премии в размере от 8,5 до 26,5 должностного оклада.

Выплаты превысили 100 миллионов тенге

По данным Министерства просвещения, в 2025 году победителям международных олимпиад и их педагогам было выплачено 101,7 млн тенге в виде единовременных государственных премий.

Также победители международных олимпиад могут поступать в казахстанские вузы по государственным образовательным грантам и продолжить обучение за рубежом по международной стипендии «Болашак».

С этого года государственные единовременные премии начали выплачивать также победителям международных научных соревнований и подготовившим их педагогам.

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