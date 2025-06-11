Родные Алуы, пострадавшей в страшном ДТП с участием автобуса в Астане, поделились подробностями её состояния и ответили на волнующие вопросы казахстанцев. Девочка лишилась обеих ног и перенесла уже две сложные операции, передает BAQ.KZ.

По словам дяди Алуы, первая операция прошла в день аварии, 2 июня, вторая — 9 июня, из-за угрозы гангрены. Врачи удалили омертвевшие ткани и пересадили кожу с ягодиц. Родственники отмечают, что в их глазах шансов спасти ноги не было: "Одну ногу оторвало сразу, вторая была полностью размозжена".

"У нас нет претензий ни к скорой, ни к врачам больницы №1. Все делают максимум возможного", - отмечает дядя, благодарив медицинский персонал.

Сегодня физическое состояние девочки стабильное, но остаются риски.

"Гангрена, сепсис — это может случиться в любой момент. Реабилитация предстоит длительная и непростая: она почти не спит, не ест, отказывается от игрушек и не говорит даже с мамой. От нашей прежней Алуы — улыбчивой, живой и бойкой — осталась только тень", — делится дядя.

Родные планируют отправить девочку в Германию на реабилитацию, как только её состояние стабилизируется. Стоимость бионических протезов, которые хотят установить, начинается от 20 миллионов тенге. Так как ампутация прошла выше колена, Алуе придётся заново учиться ходить.

Девочка – третий ребёнок в многодетной семье. Мама, Махаббат, воспитывает пятерых детей одна, после развода с мужем. До трагедии семья жила в селе Егиндыколь, едва сводя концы с концами. Помощи женщина никогда не просила и на льготы не подавала.

В день аварии дети вместе с бабушкой вернулись из торгового центра и сели в автобус №10. Алуа сидела спереди вместе с бабушкой. В результате ДТП бабушка получила травмы головы и ног, сейчас она уже выписана.

Семья планирует переехать в Астану.

"Теперь вся семья будет здесь — и Махаббат, и дети. Мы давно уговаривали её переехать, но она отказывалась — боялась за безопасность детей в большом городе", - говорит дядя.

Самое страшное сейчас — это вопросы Алуы: "Где мои ноги?". Родные стараются поддерживать девочку и говорят, что ей поставят "новые, сильные железные ножки". Но признают — ни ей, ни всей семье больше никогда не будет по-прежнему.

Напомним, вечером 2 июня в центре Астаны произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса маршрута №10. В результате ДТП пострадали 15 пассажиров, в том числе шестеро детей. У девочки 2017 года рождения в результате полученных травм были ампутированы нижние конечности.

Пострадавшей выплатят почти 20 млн тенге. Позже аким столицы сообщил, что акимат обеспечить семью жильем и планирует еще выплатить 10 млн тенге.

Сейчас семья ищет средства на качественные протезы для Алуы.