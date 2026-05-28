Смертельное ДТП на Аль-Фараби: прокурор зачитал обвинительный акт
В ходе первого судебного заседания по уголовному делу о резонансном дорожно-транспортном происшествии на проспекте Аль-Фараби в Алматы, в результате которого погибли три человека, прокурор зачитал обвинительный акт.
В ходе экспертизы у подозреваемого Пака было обнаружено 1,30 промилле этилового спирта. Обвиняемый отказался от суда присяжных.
Интересы обвиняемого представляет только один адвокат.
Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы.
Напомним, авария произошла в ночь на 21 марта около 03:30 на проспекте аль-Фараби на пересечении с улицей Мендикулова. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП погибли три человека.
Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.
