Смертельное ДТП на Аль-Фараби: прокурор зачитал обвинительный акт

В ходе первого судебного заседания по уголовному делу о резонансном дорожно-транспортном происшествии на проспекте Аль-Фараби в Алматы, в результате которого погибли три человека, прокурор зачитал обвинительный акт.

В ходе экспертизы у подозреваемого Пака было обнаружено 1,30 промилле этилового спирта. Обвиняемый отказался от суда присяжных.

Интересы обвиняемого представляет только один адвокат.

Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы.

Напомним, авария произошла в ночь на 21 марта около 03:30 на проспекте аль-Фараби на пересечении с улицей Мендикулова. По предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП погибли три человека.

Позже стало известно, что за рулём Zeekr находился 32-летний предприниматель из Алматы, связанный с компаниями в сфере транспорта. От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.