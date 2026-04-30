Смертельное ДТП в Алматы: расследование подходит к концу
Водитель автомобиля Zeekr выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Mercedes-Benz.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Расследование по делу о ДТП в Алматы завершается, сообщил в кулуарах Сената заместитель Министра внутренних дел Санжар Адилов, передает BAQ.KZ.
Авария случилась в ночь на 21 марта около 03:30 на проспекте аль-Фараби, на пересечении с улицей Мендикулова, погибло трое человек.
"По расследованию уголовного дела практически все экспертизы у нас уже получены. Мы планируем в ближайшие две недели уже объявить об окончании, потому что завершаются необходимые следственные действия и расследование подходит к концу".
Ранее сообщалось о том, что по предварительным данным, автомобиль Zeekr выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.
Позже выяснилось, что за рулём Zeekr находился 32-летний алматинский предприниматель, связанный с компаниями, работающими в сфере транспорта.
От занимаемых должностей были освобождены заместитель начальника департамента полиции Алматы, а также руководители управлений административной полиции и общественной безопасности.
